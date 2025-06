La Guida: Meloni, i referendum e il centro dell'attenzione

Pure i confini con il morettiano vado, non vado, vado e mi metto in disparte, la mossa era forse l'unica possibile, per mettere insieme l'obiettivo politico e l'esigenza squisitamente istituzionale, di non disimpegnarsi rispetto a un appuntamento elettorale, seppur referendario. E così il Presidente del Consiglio andrà al seggio, si farà registrare, ma non ritirerà le schede per votare i cinque referendum. È la terza via tra andare al mare e andare al seggio, che fino a ieri un po' tutti, tranne gli appassionati, ignoravano. Ma se non si può qualificare a tutti gli effetti, come un'astensione, quella di Meloni lo è ai fini di ciò che innanzitutto conta, cioè il quorum, in quel quorum Giorgia Meloni non ci sarà. Non sorprende nessuno, ma certo un po' di polvere in più l'ha sollevata per aver espresso l'intenzione nel giorno in cui si celebra la scelta degli italiani a favore della Repubblica, proprio con un referendum. Che sia volontà precisa, strategia politica o riflesso condizionato e quindi involontario, la Premier riesce a stare costantemente al centro dell'attenzione nelle questioni interne, come in quelle internazionali, le cose girano a un certo.in modo da sembrare sempre lei l'ago, o almeno uno degli aghi della bilancia. Il palazzo che occupa è importante, il riguardo mediatico che ne consegue pure, ma certo il talento per occupare la scena non le manca. I leader delle opposizioni hanno ragioni, per qualcuno pure evidenti, ma restano un po' sbiaditi. La centralità assunta dalla politica estera, sempre crescente dopo l'insediamento del Governo aiuta ulteriormente la visibilità di chi ne condivide la guida insieme al Presidente della Repubblica. Figura quest'ultima che non accenna comunque a sbiadirsi. Eppure l'opposizione, non consideriamo per ora Renzi e Calenda ancora incerti sulla loro vicinanza tra di loro e al resto del centrosinistra, l'opposizione conta molto sui referendum per accrescere credibilità e forza. Gli argomenti dei referendum sul lavoro, se sintetizzati in uno slogan come diamo meno forza ai padroni, potrebbero mobilitare anche chi ultimamente, quando ci sono le elezioni, se ne va al mare pure d'inverno. Gioverebbe alla sinistra ricordare il maestro della semplificazione, Silvio Berlusconi, tappezzò l'Italia con lo slogan meno tasse per tutti, vinse più volte. .