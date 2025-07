La Guida: Piersilvio, i cinquantotto anni, le elezioni

Se 56 anni vi sembrano pochi per cominciare a fare politica senza gavetta, si intende, allora siete d'accordo con Piersilvio Berlusconi e con il papà Silvio, che fece il grande passo a 58 anni. Prima non se ne parla e non ci si pensa nemmeno. E però guarda un po' ai 58 anni del figlio ci mancano due anni, gli stessi che ci separano giorno più giorno meno alle elezioni politiche se non saranno anticipate. Ecco, Se fare politica significa partecipare alle elezioni, dovremo attendere per la discesa in campo. Se fare politica invece vuol dire, sapendo di essere un personaggio influente e affluente, nel senso che Forza Italia vive soprattutto ancora dei tuoi soldi, Se fare politica, dicevo, vuol dire parlare di temi sensibili in occasioni in cui, volendo, non c'è nessun bisogno di avventurarsi in valutazioni puntuali, visioni del futuro, spoil system possibili, beh allora il Presidente di Mediaset fa già politica, è già sceso in campo. Con qualche effetto. Intanto che si parla di lui in tutto il Centro Destra e non solo, dice che Tajani, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, ma si può fare meglio. Silvio, uomo dalla sintesi geniale, avrebbe parlato di quid, ma insomma, siamo lì. Effetto, inquietudine serpeggiante intorno al Segretario e ai suoi amici più stretti. Tajani, mantiene l'aplomb e quella certa somiglianza con De Niro. Però insomma, il colpetto, come l'ha chiamato Piersilvio, deve averlo accusato. Dice sempre Piersilvio che la battaglia termine forse poco adatto ormai sullo ius scolae non è una priorità effetto Tajani si affretta a dire che infatti non l'ha mai considerata tale. Sembrava di sì, ma evidentemente avevamo capito male un po' tutti commentatori, Maggioranza e Opposizione. E poi dice il Capo Azienda di Mediaset che Meloni ha fatto il miglior governo d'Europa e quindi si capisce meglio pure la questione delle priorità, e cioè tutto quello che può dividere e mettere in pericolo il miglior governo d'Europa non è una priorità. Il governo non può cadere prima dei 58 anni di Piersilvio. Post scriptum, il danaro, oltre a fare politica vuole fare giustizia. Nella lettera di Trump al Brasile che annuncia i nuovi dazi, trova spazio come concausa il trattamento giudiziario riservato all'amico Bolsonaro, un altro segnale del nuovo ordine. .