La Guida: Se Trump dà una mano all'opposizione

Anche Giuseppe Conte ora non fa più grande fatica a schierarsi contro Trump, e le sue politiche ultra protezionistiche. E così il tycoon della Casa Bianca, che continua a parlare dei suoi poveri Stati Uniti, derubati per decenni da amici e nemici, Europa compresa, ovviamente diventa, il sempre più raro elemento unificante per l'Opposizione. Fa rientrare nei ranghi quel po' di sovranismo populista di Sinistra caratteristico dei Cinque Stelle e permette all'ex campo largo di parlare con una voce sola, contro Trump, contro le esitazioni del governo, contro la linea fin troppo diplomatica della Presidente del Consiglio, che però deve preoccuparsi, lei, Giorgia Meloni, di tenere insieme finché può l'Italia che produce e che non era per niente d'accordo nemmeno su quell'obiettivo di dazi al 10% che oggi tutti pensano magari fosse. Deve tenere insieme quell'Italia e poi la Lega che di quell'Italia era la principale espressione politica e che ora dà sempre ragione a Trump e sempre torto all'Europa di Ursula, e poi Forza Italia che tendenzialmente è quasi come riflesso condizionato, ormai fa il contrario della Lega. E poi c'è pure quel rapporto politico che immaginava privilegiato e che sperava avrebbe spinto The Donald a consigli più miti e a dazi meno alti. Ora è chiaro che tenere insieme tutte queste cose e scegliere con decisione un atteggiamento o un altro nei confronti delle maledette tariffe è molto, molto complicato. Una cosa è esclusa che Meloni abbia la minima intenzione di trattare con gli Stati Uniti rappresentando l'Italia da sola, che è quello che dice di volere il Carroccio, ma nessuno lo crede davvero e tutti o quasi sono convinti che se una cosa può salvarci, è la dimensione europea e le dimensioni dell'Europa. Sennò non si fanno trattative, si chiede la grazia al sovrano e si aspettano le sue graziose decisioni. Altre cose invece non sono escluse. L'approccio tedesco per una trattativa morbida per evitare almeno il disastro, quello inglese, decidiamo un punto di caduta generale e poi esaminiamo i casi particolari, quello francese e spagnolo, a brigante, brigante, sempre contando sulle dimensioni non trascurabili del continente cui apparteniamo. E d'altra parte temporeggiare si può. La lettera di Trump sembra rappresentare, più che la fine, l'ennesimo inizio delle trattative e chissà se si chiuderanno davvero il 01/08. .