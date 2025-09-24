La Guida: Trump, un narciso all'Onu

Chi ha seguito con un minimo di attenzione il discorso di Trump all'ONU avrà capito quanto sia difficile averlo come interlocutore in un rapporto tra stati sovrani, in scenari di crisi o di guerre in competizioni di natura economica. Questi scenari per loro natura e fino adesso almeno spingono chi vi opera a una visione di lungo periodo, a un lavoro di resistenza e resilienza, a una coerenza di fondo rispetto a un obiettivo da perseguire. Fino ad oggi l'obiettivo poteva essere discutibile, ma la coerenza doveva essere indiscussa e normalmente era rivendicata come un punto di forza. La difficoltà di avere a che fare con Donald Trump non è quella di avere di fronte quello che si definisce un osso duro, un uomo molto dotato di resistenza, resilienza, coerenza. La difficoltà qui risiede nella mobilità continua, nel narcisismo in purezza, nella coerenza che diventa solo un vincolo fastidioso. In un contesto del genere, negare l'evidenza diventa solo un passo ulteriore, non un problema cognitivo come sarebbe valutato in qualunque essere umano che si comportasse come il presidente. La tachipirina che provoca l'autismo, il cambiamento. climatico, la più grande truffa mai tentata. L'Ucraina, che non ha carte da giocare contro la Russia, anzi no, può riconquistare tutto il suo territorio a seconda che Putin sia simpatico oppure abbia deluso il presidente americano. Il fatto è che Trump è il presidente della maggiore potenza mondiale, è stato eletto democraticamente l'uomo tramite il quale al momento passano tutte le vicende importanti e tragiche di questo mondo. Si può essere d'accordo con lui, sapendo però che è una condizione sempre transitoria. Meloni, per esempio, è d'accordo sulla transizione ecologica o sull'immigrazione, dice. Sono due elementi ideologici su cui Trump ha mantenuto coerenza e che lo fa riconoscere come un leader di destra, e quindi ha senso per una leader di destra essere d'accordo con lui. Se si allarga lo sguardo, però non si può fare a meno di riconoscere Trump come un agente di caos. Chi non è americano e non è un maga, non può che augurarsi che il mondo proceda invece su una logica multilaterale. E per fare questo occorre rinunciare all'idea di avere sempre e comunque l'america accanto come padre e come madre. Vale soprattutto per l'Europa e ovviamente per l'Italia non serve un parricidio, ma un percorso di progressiva e consapevole emancipazione, lungo, faticoso, costoso, incerto, ma inevitabile. .

