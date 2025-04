La Guida: Trump, Zelensky e le piccole cose

In morte di Papa Francesco succedono cose che in vita non si potevano neanche immaginare, tipo due sedie in mezzo alla basilica di San Pietro con Trump e Zelensky, che si parlano, nessuno caccia e nessuno viene cacciato. Tipo un primo barlume di consapevolezza del presidente americano verso la persona e l'immagine di Vladimir Putin, finora oggetto di una fascinazione quasi mistica, barlume che si esprime poi con le prime parole dure e pubbliche sul comportamento del leader russo in quella che ci ostiniamo a chiamare trattativa per una pace in Ucraina che vorremmo giusta. In attesa del prossimo Papa, dobbiamo sperare che quello precedente ispiri ancora più di prima le cose del nostro mondo a pezzi, come diceva lui. Il nostro mondo si interroga anche su cose futili se sottoposte a certi confronti. La politica lo fa soprattutto. Per esempio, Giorgia Meloni ha avuto un ruolo nel faccia a faccia Trump Zelensky? Qualcuno del governo ha aiutato a piazzare le sedie, scegliere l'angolo, proporre il momento? Beh, sembra improbabile. E però è anche difficile sostenere che l'Italia non abbia avuto alcun ruolo. Ci sono responsabilità oggettive che non dipendono da comportamenti particolari ma da posizioni e circostanze, allora forse si può parlare di un ruolo oggettivo. Il riaprirsi di un dialogo stretto tra Stati Uniti e Ucraina, che ricordasse quello tra due alleati e facesse dimenticare le scortesie alla Casa Bianca era certamente un auspicio italiano. Il disincanto, seppur tardivo e chissà se duraturo di Trump nei confronti di Putin, rende molto più semplice armonizzare la posizione italiana e quindi europea, con quella americana. E non può che far piacere a Palazzo Chigi. Meloni, non è nelle foto simbolo della giornata e sembra tramontare anche l'ipotesi di un appuntamento romano tra Von der Leyen e Trump, ma l'impressione è che le cose siano in movimento in una direzione, un po' più vicina agli interessi di questa sponda dell'Atlantico. Sembra un risultato più importante rispetto a valutare il peso del governo sul colloquio di San Pietro. .