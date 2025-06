La manifestazione pro Gaza ricompatta il Campo Largo

Le decine di migliaia di persone scese in piazza per urlare contro la mattanza di Gaza hanno certificato almeno per ora la ritrovata sintonia nel Campo Largo. Al netto dei distinguo delle manifestazioni milanesi di Azione e di Italia Viva per chiedere la fine del massacro dei civili nell'enclave palestinese, i quattro leader del Centrosinistra riuniti a Piazza San Giovanni, hanno incassato da quella folla la benzina per marciare uniti contro il governo e provare a costruire l'alternativa. Gli obiettivi politici dei manifestanti e dei capi partito che si sono avvicendati sul palco erano due: Netanyahu e Giorgia Meloni. La premier è stata accusata, con i suoi silenzi assordanti sulla strage palestinese, di fare da scendiletto del presidente israeliano. "Siamo l'Italia che non tace davanti ai crimini di Netanyahu, come invece fa questo governo codardo di Meloni" ha tuonato la segretaria del PD Elly Schlein. Per Nicola Fratoianni di AVS, l'esecutivo è incapace di dire o fare qualcosa davanti all'orrore di Gaza, alla pulizia etnica, al genocidio. Incalzato sulla giornata che ha riunito il popolo del Centrosinistra, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non ha fatto spallucce: "Su questi temi concreti noi ci siamo con chiarezza, forza e determinazione. A noi piace mescolare le bandiere per una giusta causa". L'esortazione dal palco ad andare a votare per i referendum ha ricevuto la ferma condanna del Centrodestra. E Lucio Malan, di Fratelli d'Italia, accusa: "Come avevamo ampiamente sospettato la manifestazione della sinistra su Gaza era uno strumento per fare campagna sui referendum nel giorno di pausa e di riflessione prima del voto". Ma l'appello ha indispettito anche Carlo Calenda di Azione: "Se la destra avesse usato una manifestazione su un dramma umanitario per aggirare il silenzio elettorale, avremmo tutti giustamente stigmatizzato questo comportamento". Sul fronte dell'agenda di governo sarà un giugno impegnativo per Meloni che il 12 incontrerà il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il 15 e 16 parteciperà al G7 in Canada, dal 24 al 26 prenderà parte al vertice dell'Alleanza Atlantica in Olanda e per finire si siederà al Consiglio Europeo del 26 e 27. .