La politica divisa su super green pass nel mondo del lavoro

Il Green Pass rafforzato, quasi un obbligo vaccinale di fatto, agita le acque della politica tra i favorevoli e gli scettici. Soprattutto se sarà confermata l'indiscrezione secondo la quale verrà esteso anche al mondo del lavoro. Se ne riparlerà con l'anno nuovo, fra il 3 e il 5 gennaio, quando il Governo farà nuovamente il punto con il Comitato Tecnico Scientifico. Il Governo, secondo quanto si apprende, sta studiando come procedere, valutando le complessità nei vari settori. Apparirebbe difficile al momento distinguere per categorie soggettive, come ad esempio tutti i lavoratori della pubblica amministrazione o tutti i privati. In questi giorni continueranno gli approfondimenti tecnici e all'inizio della prossima settimana potrebbero anche essere consultate le parti sociali, i sindacati, e le imprese. Se da una parte Italia Viva non solo è favorevole ma lancia addirittura una petizione sull'obbligo vaccinale, rimane il no della Lega espresso già durante la cabina di regia. Per i leghisti il Green Pass rafforzata esteso al mondo del lavoro diventerebbe una sorta di obbligo vaccinale per i lavoratori. Di conseguenza, secondo la Lega, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali conseguenze da vaccino anti Covid. Anche il Movimento 5 Stelle è scettico, mentre il PD si dice favorevole. In attesa delle direttive del Governo la CGIL ha diffuso una nota nella quale si specifica che l'utilizzo del Green Pass non può rappresentare l'unica misura per garantire la sicurezza, occorre fare di tutto per evitare assembramenti che potrebbero moltiplicare il rischio di contagio e quindi favorire, ove possibile, lo smart working. Le nuove regole della quarantena intanto entrano in vigore, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Regole che escludono l'isolamento per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di 4 mesi, che vengano a contatto con una persona positiva al Covid se asintomatici. Scatterà subito, spiegano fonti di Governo, anche la stretta sulle capienze negli stadi. L'estensione del super Green Pass scatterà invece dal 10 gennaio.