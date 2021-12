Landini, Scipoero perchè governo ha chiuso partita su fisco

Il Governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali. Questo è sotto gli occhi di tutti e la ragione per cui abbiamo programmato lo sciopero, è proprio perché si è chiusa la partita e la maggioranza si è presentata con noi, con una proposta che non ha modificato e per noi quella non è la base di una riforma fiscale degna di questo nome, perché per fare la riforma fiscale bisogna aumentare le detrazioni, le decontribuzioni per i lavoratori, non una tantum ma strutturali, bisogna combattere l'evasione fiscale.