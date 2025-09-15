Lega, Salvini conferma Vannacci: contributo aggiunto

Fianco a fianco Matteo Salvini e Roberto Vannacci della Lega, rispettivamente segretario e uno dei vice, dopo giorni di polemica sulla presunta campagna di "vannaccizzazione" del partito. Qualche bisticcio, ammette Salvini parlando con i candidati alle prossime regionali in Toscana, c'è stato, ma poi storicizza in maniera esplicita il malumore: ho perso il conto di quante volte Bossi mi ha mandato ... "Il dibattito è più che altro di interesse vostro, giornalistico. Io penso che Roberto Vannacci sia un contributo aggiunto, in Toscana soprattutto che è casa sua, ma in tutta Italia, come lo sono i nostri ministri, i nostri governatori, i nostri 500 sindaci". E tira dritto Vannacci dopo aver fatto nella lista della sua regione il pieno dei candidati. "Il mio motto è stato quello di: andiamo avanti, sempre, tutti insieme. Nessuno è stato escluso. Tutti avevano la possibilità di correre. Io ricordo che candidarsi non è né un premio né una rendita di posizione, ma è una responsabilità, è un impegno, forse anche un dovere. Qualcuno ha preferito non farlo. È libero di farlo, ma noi andiamo avanti tutti insieme per il bene della Lega in Toscana e in Italia". E avanti ci sono comunque nodi da sciogliere, "come abbiamo scelto la continuità in Calabria con Forza Italia, la continuità nelle Marche con Fratelli d'Italia, noi ci mettiamo a disposizione per accompagnare il Centro-Destra a rivincere in Veneto", dice Salvini, auspicando una decisione nei prossimi giorni. Magari prima del raduno a Pontida, nel fine settimana, dove sarà protagonista anche l'alleanza con il generale. .

