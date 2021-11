Leopolda, Renzi: no Commissione Covid, ma articoli su di noi

In questo Paese, negli ultimi anni, sì certo la vicenda fondamentale è stata lo scandalo Open, per carità, è ovvio! Però c'è stato anche quel piccolo particolare, insignificante, chiamato pandemia con 150 mila morti e con una serie di appalti sotto discussione e sotto inchiesta più di un miliardo di euro, noi vorremmo che ogni 99 articoli su Open, ce ne fosse uno, di un giornalismo della stampa libera e democratica, che domanda come mai non vogliono fare la commissione d'inchiesta sugli appalti del Covid.