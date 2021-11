La tesi del PM è che la Leopolda era organizzata da un partito politico. In questi anni, chi è venuto alla Leopolda conosce le polemiche sul fatto che non volevamo le bandiere di partito qui, che non era organizzato dal PD. Ci facevano le accuse, ci facevano le polemiche perché non era un evento del partito. Chi è venuto alla Leopolda e ricorda quella discussione e oggi sta zitto, ha un silenzio vigliacco, un silenzio mediocre, un silenzio che imbarazza.