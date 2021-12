L'anno 2022 sarà l'anno in cui la riforma del Patto di Stabilità sarà, probabilmente, il più grosso dibattito e la questione più importante che avremo. Non dimentichiamoci che in questi vent'anni la questione del Patto di Stabilità è stata determinante, nel bene e nel male. Nel male quando il Patto di Stabilità ha giocato contro l'Italia. Nel bene quando la sua sospensione, l'anno scorso, ha consentito al nostro Paese, invece, di uscire dalla crisi pandemica.