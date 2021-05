Letta a Sky TG24: "È il momento di ricostruire l’Italia"

"Comincerei dal titolo del suo libro che è nelle librerie in questo momento e si chiama, l'Anima e il Cacciavite, abbiamo credo anche la copertina da mostrare, di che cosa ha bisogno di più questo governo, di anima o di cacciavite Letta?" "Ma secondo me di tutti e due così come tutta la politica ha bisogno di entrambe e in generale la ricostruzione dell'Italia, io ho voluto parlare proprio di questo, della ricostruzione dell'Italia, è un momento di ricostruzione, anche questo è il motivo per cui alla fine mi son convinto a lasciare quello che facevo in università a Parigi, a accettare questa proposta di rientrare, essere parte di questo lavoro per aiutare il paese a ricostruirsi, per ricostruirsi ha bisogno di anima e di cacciavite, cioè ha bisogno di valori, di una visione, di una visione incentrata su valori che tengano insieme la comunità ma allo stesso tempo c'è bisogno di cacciavite, cioè di competenza, di sapere dove mettere il cacciavite e su quale vite giusta, credo che queste due dimensioni siano fondamentali e devono stare insieme se no c'è solo vuota retorica oppure c'è soltanto tecnica che non è legata a alcun valore di fondo.".