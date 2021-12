Noi siamo favorevoli a tutto ciò che serve per evitare un nuovo lockdown, come purtroppo sta capitando in tutti gli altri paesi europei. In questo momento l'Italia è meglio degli altri paesi europei grazie alle misure che il Governo ha preso. Noi siamo per sostenere le scelte che il Governo farà, scelte che metteranno in sicurezza il Paese ed eviteranno e dovranno evitare nuovi lockdown, dovranno evitare di farci trovare nella situazione in cui oggi si trovano tutti gli altri paesi europei.