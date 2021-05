Se si fosse sbracato subito, come ad aprile chiedevano in modo forsennato e irresponsabile alcuni rappresentanti politici, oggi non saremo in grado di riaprire in sicurezza e in modo irreversibile. Si riapre non perché Salvini ha chiesto di riaprire, si riapre nonostante l'irresponsabilità della posizione tenuta, nelle settimane scorse, da chi voleva sbracare subito. Si riapre proprio perché c'è stata responsabilità fino ad oggi.