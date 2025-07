Libia: per Piantedosi nessun respingimento

Tra il caso Piantedosi e il dossier Al-Masri, la Libia torna al centro dello scontro politico. Nessun respingimento, quanto accaduto non sarebbe altro che una visita annullata. È questa la versione del Ministro dell'Interno all'indomani dello stop all'ingresso di una delegazione europea nella regione orientale della Libia, sotto il controllo del generale Khalifa Haftar. Alla base di quanto accaduto, secondo Piantedosi, ci sarebbe stato un eccesso di zelo da parte di qualche rappresentante dell'Unione Europea. Il capo del Viminale tenta quindi di ridimensionare l'incidente diplomatico. "Con la Libia c'è un rapporto strutturato, ha spiegato, e un incidente, pur serio, non minerà la collaborazione che da tempo abbiamo avviato con quel Paese". Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di un'incomprensione tra il rappresentante diplomatico dell'UE e le autorità del Governo di Bengasi. Nel frattempo a scuotere la maggioranza e il Governo c'è ancora il caso del generale Al-Masri, verso il quale la Procura Generale della Libia ha emesso oggi un ordine formale di comparizione, in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che includono reati come stupro, tortura, detenzione arbitraria e altri reati riconducibili a crimini contro l'umanità. Al-Masri, ex alto ufficiale del dispositivo di sicurezza penitenziaria libico, era stato arrestato in Italia a gennaio scorso e poi liberato 2 giorni dopo e mandato in Libia su un volo di Stato. Per il caso Al-Masri, la Premier Meloni, il Sottosegretario Mantovano e i Ministri Nordio e Piantedosi sono indagati per favoreggiamento e peculato. E trapelano novità di stampa rispetto all'azione svolta dal Ministero della Giustizia per tenere riservato un caso di cui avrebbe saputo tutto sin dall'inizio. L'avvocato Giulia Bongiorno starebbe valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti dal segreto, mentre le opposizioni attaccano chiedendo le dimissioni di Nordio e la verità alla Premier. La Libia si muove, attacca dal PD Schlein, proprio nel giorno in cui si scopre che il Governo avrebbe mentito in Parlamento. .