Licenziamenti, D'Incà: credo che la mediazione sia corretta

Io credo che la mediazione sia corretta nel senso che fino ad oggi siamo riusciti a rimanere.. a poter far sì che il nostro Paese abbia avuto una certa pace sociale, perché queste norme sul blocco dei licenziamenti hanno funzionato e hanno permesso di poter arrivare fino ad oggi mantenendo una retribuzione, seppur con una Cassa Integrazione, per moltissime famiglie nel nostro Paese e attraverso anche altri strumenti come il reddito di cittadinanza che ha dato sostentamento a circa tre milioni e settecentomila famiglie.