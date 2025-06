Al Teatro Dal Verme, con il patrocinio del Comune di Milano, Sky organizza Live In Milano 2025, l’evento che dà spazio all’attualità, alle sfide globali e al racconto del mondo che cambia. Insieme a ospiti nazionali e internazionali verranno analizzati i grandi temi del presente per immaginare strategie e soluzioni per il futuro. La giornata si apre con l’incontro tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.