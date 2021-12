Live In, Messa a Sky TG24: un po' di confusione nel governo

"Ma che aria tira nel Governo dopo ieri e dopo queste fibrillazioni di ieri sul fisco c'è stato, diciamo, un vivace dibattito come la vede?" "La vedo, ci saranno vari di questi episodi, si sta un po', diciamo, c'è un po' di confusione e non si capisce bene, soprattutto dopo la finanziaria, insomma, la fibrillazione dell'elezione del Capo dello Stato sicuramente c'è. Si va avanti però determinati quindi fino a che è possibile lavorare con il consenso del Parlamento noi lavoreremo fino all'ultimo". "E c'è tanto da fare. In questa pandemia, non parlo degli aspetti negativi, di effetti negativi di questa pandemia, perché sono sotto gli occhi di tutti, cerchiamo di cogliere ciò che di buono abbiamo imparato in questi due anni, ci siamo accorti di quanto sia stata in passato e sia tutt'ora e debba esserlo in futuro centrale la ricerca. Le chiedo era necessario una pandemia per capirlo? Perché insomma oggi se abbiamo un'arma formidabile, l'arma più efficace per contrastare questo virus è il vaccino. E se c'è oggi un vaccino è perché per decenni gli scienziati hanno lavorato alla, potremmo dire, piattaforma, alla base di quello che poi è stato scoperto più di recente. Serviva davvero una pandemia planetaria per accorgercene, anche in Italia intendo?" "Ma guardi è sempre stata un po' la cenerentola in effetti la ricerca e se non siamo, più che altro io guardo all'aspetto positivo di adesso e non volerlo perdere. Quindi il punto è che in Italia c'è stato troppo distacco fra il mondo della ricerca e il mondo civile dei cittadini e le persone che poi usufruiscono di questa ricerca e questo ha creato un disinteresse no, quando tu non hai il consenso, non hai la forza dei cittadini, perdi un pochino anche il rilievo anche politico della ricerca, quindi ci voleva una pandemia? No. Una pandemia non ci vorrebbe mai. C'è stata e abbiamo preso coscienza, bene, non possiamo sprecarla".