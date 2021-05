Lollobrigida: riaprire, no incassi = no soldi per tasse

Ogni giorno che si perde quando si parla di accelerazione delle riaperture, si fanno morire centinaia di aziende, si parla del rischio di chiusura di 72.300 imprese italiane. Ogni giorno che si perde c'è qualcuno che non guadagna. Ma non incassare significa non poter nemmeno pagare le tasse, non pagare le tasse significa mettere a rischio gli stipendi del futuro e allora quell'Italia garantita oggi, quella che ha sofferto, tra virgolette, di meno la sindemia, la pandemia derivante dal Covid, la potrebbe pagare in futuro.