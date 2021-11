L'Ospite, Calenda: bene il trattato del Quirinale

Il fatto che la Francia abbia aperto a farlo con l'Italia è fondamentale. Io sono guardi straconvinto da sempre che l'Europa non andrà avanti in questo formato. Credo che i paesi dell'est Europa debbano in un modo o nell'altro essere messi fuori. Per ragioni economiche ci prendono tutte le aziende, tutte le delocalizzazione ormai sono verso questi paesi. Per ragioni di violazione dello stato di diritto, e dunque penso che l'asse tra i paesi fondatori allargati..." "Adesso, appena si isnedia Scholz arriva anche lui." "... e questo sarà fondamentale.".