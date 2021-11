L'Ospite, Calenda: male la riforma del fisco, si abbassino tasse ai giovani

È completamente sbagliata l'idea di riduzione delle aliquote, perché più aliquote riduci più il sistema diventa regressivo. Cioè, gli scaglioni fanno sì che persone che hanno redditi diversi pagano la stessa percentuale. Quello che noi abbiamo detto è con 5 miliardi e 4 azzeriamo le tasse fino a 25 anni fino a 24 anni, e le dimezziamo fino a 29. Questo consente ai giovani di fare due cose, uno di non andarsene. Perché se ne vanno in 131 mila, e devono mantenerlo 'sto carrozzone del welfare, e se se ne vanno non lo mantiene più nessuno, e in secondo luogo spendono.