L'Ospite, Prodi a Sky TG24: non mi sento tradito dall'Europa

Voglio parlare di Europa perché è da poco nelle librerie un libro, che è un libro per immagini, che si chiama proprio "Le immagini raccontano l'Europa" in cui lei si è, immagino anche divertito, a scrivere su ogni fotografia significativa di questo lungo percorso dell'Unità Europea, una didascalia che è più di una didascalia, è un po' un libro di storia poi alla fine, se uno mette insieme le cose che lei ha scritto. Mi è venuto in mente una cosa, che sembra un po' l'omaggio di un innamorato, no, dopo molti anni di frequentazione con la sua compagna, e però mi viene da chiederle: lei si sente o si è sentito tradito dall'Europa un certo punto? O magari anche recentemente? "No perché sapevo che era un processo lungo, fare questi cambiamenti con la pace, con la democrazia è difficile. Si fa presto a farli con l'Esercito ma poi non durano neanche un minuto e, debbo dire che, negli ultimi anni è andata meglio, due anni fa questa intervista avrei detto siamo proprio in un periodo di depressione riguardo l'Europa. Adesso le divido l'analisi in due: dal punto di vista economico abbiamo fatto dei grandi progressi, cioè Next Generation è qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Dal punto di vista politico no! Da un punto di vista politico sia il problema del debito europeo, che della politica estera comune non c'è niente da fare. Siamo ancora indietro perché, vede, c'è una sola parola che blocca l'Europa si chiama unanimità. Ventisette paesi che devono prendere le decisioni insieme non vanno a finire in nulla, non c'è niente da fare, che sempre qualcuno che la pensa diversamente, come in un condominio. Però, ripeto, dal punto di vista economico il progresso è stato maggiore di quanto io lo pensassi".