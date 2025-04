È un risultato eccezionale, siamo riusciti a avere diciamo la disponibilità di Trump a venire in Italia e a trattare con l'Europa, e siamo riusciti a dialogare su un tavolo internazionale così importante come appunto quello fra Europa, Italia all'interno dell'Europa e Stati Uniti, che è fondamentale per il futuro commerciale, ma soprattutto per il futuro politico dell'Occidente. .