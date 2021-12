Lupi: Al Colle si elegga un presidente condiviso da partiti

Il protagonista di questa partita sono i partiti, che eleggeranno il Presidente della Repubblica. Noi con l'Italia risponde sì, all'appello di Enrico Letta. Il Presidente della Repubblica, la prima strada deve essere quella di provare ad eleggere un Presidente della Repubblica condiviso da LEU fino a Fratelli d'Italia, da Noi con l'Italia fino al Partito Democratico. Questa è la strada maestra, se però questo non riuscisse, l'altra strada è quella della democrazia parlamentare e qui lo diciamo al Partito Democratico, non ci possono essere preclusioni, il centrodestra deve essere unito, deve presentare il suo candidato, certamente Silvio Berlusconi è un candidato autorevole, rappresenta la storia di questo Paese nel centrodestra degli ultimi 25 anni, è il candidato Presidente della Repubblica da sempre, è quello che prende più voti in Parlamento e che poi diventa il Presidente di tutti.