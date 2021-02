M5s, Crimi: ora dobbiamo rispettare mandato

Abbiamo appena sentito i risultati quindi una grande partecipazione, ancora una volta il Movimento 5 Stelle ha dato la parola ai propri iscritti e lo ha fatto proprio nell'ottica del nostro spirito che è quello della partecipazione, come sapete ci sono state tante espressioni anche di voto di chi si è dichiarato per l'uno o per l'altra posizione, io dico che questo è il massimo risultato che si può raggiungere quando una forza politica da la parola ai propri iscritti, dando la parola ai propri iscritti noi oggi abbiamo ottenuto un mandato, quindi adesso viene il lavoro più difficile che è quello di rispettare questo mandato, e il lavoro più difficile adesso è comporre questo programma di Governo, l'attività di Governo, la composizione del Governo e quindi oggi siamo pronti a metterci immediatamente al lavoro e a disposizione del Presidente incaricato per i prossimi passaggi. Quindi niente, ringrazio tutti gli oltre 70000 votanti, questa è la democrazia, c'è un momento in cui si decide e nel momento in cui si decide si va avanti sulla strada che si è deciso come abbiamo fatto in passato con Conte 1 e con Conte 2, ci ringrazio veramente. La democrazia nel movimento passa da un voto degli iscritti e il voto degli iscritti è vincolante, questo è un patto che è stato sottoscritto da tutti coloro che si sono candidati al movimento 5 stelle, grazie a tutti, buona serata.