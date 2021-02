Col nuovo Ministero della transizione ecologica potremo creare nuovi posti di lavoro all'insegna dello sviluppo sostenibile per il rilancio del Paese, ma in questo momento sono importanti nuovi sostegni per lavoratori e imprese, perché la situazione e i contagi non ci permette di abbassare la guardia e queste sono le priorità del Movimento 5 Stelle al Governo.