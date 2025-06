Maggioranza presenta bozza fine vita, critiche opposizioni

C'è la Corte Costituzionale che ha da tempo sancito il diritto alla morte medicalmente assistita stabilendone le condizioni. Ci sono alcune regioni che provano a muoversi in autonomia colmando il vuoto normativo, e poi c'è il Parlamento, o meglio finora non c'è stato visto il ritardo e la fatica con cui i partiti provano a legiferare sulla materia del fine vita. Adesso la maggioranza annuncia una bozza di legge condivisa almeno da tutto il centrodestra, visto che a vario grado è già rigettata dalle opposizioni. Presentato sul tavolo del comitato ristretto al Senato, il testo prevede che a esaminare le richieste dei malati e decidere sarà il comitato nazionale di valutazione etica, formato da sette specialisti tra medici, giuristi, psicologi in carica cinque anni e nominati con decreto del Presidente del Consiglio. Avranno 60 giorni di tempo per fare una valutazione e se respinta la richiesta non potrà essere ripresentata prima di quattro anni. Escluso per ora il Servizio Sanitario Nazionale, il trattamento di fine vita quindi non passerà dagli ospedali pubblici salvo precise eccezioni. È disposta la non punibilità di chi aiuta e l'obbligatorietà della messa a disposizione delle cure palliative. Inserito anche un passaggio sulla tutela della vita dal concepimento alla morte. Questa bozza non apre al suicidio libero e rispetta le indicazioni della Consulta, assicura Giulia Bongiorno, Presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato. Per le opposizioni invece, è un testo ideologico che comprime troppo la libertà di scelta del malato. Valutazioni molto distanti che rendono incerto il cammino. Martedì prossimo la bozza sarà tradotta in una proposta di legge, con l'obiettivo dichiarato dalla maggioranza di portarla alla discussione dell'aula il 17 luglio.