Noi lo abbiamo osteggiato in tutti i modi tentando di modificarlo nel passaggio alla Camera in prima lettura. Ormai è un provvedimento che ha compiuto più di un anno perché da quando è in giro per le aule parlamentari ed è un provvedimento manifesto, per questo è importante politicamente. Io mi chiedo come si faccia a dichiararsi alfieri di una cultura garantista, come fanno i colleghi di Forza Italia e poi avallare l'introduzione di 25 nuovi reati e aumenti di pene per reati già esistenti.