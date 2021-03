L'attuale versione dell'assessment report che è la sintesi di tutti i dati nelle conclusioni afferma abbastanza chiaramente che non è stato stabilito un nesso di causalità tra questi eventi rari su cui spenderò un po' quanto già detto per la sola Germania dal professor Palù e il vaccino in questione, cioè si tratta di eventi segnalati, ma per i quali non è stabilito il nesso di causalità.