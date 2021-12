Penso che il sindacato, in tutte le sue parti, vada ascoltato con molta attenzione. Landini ha svolto, in questi mesi, una funzione assolutamente di dialogo, propositiva, insomma, ecco. Io penso che dobbiamo ascoltare, si debba ascoltare, con molta attenzione se c'è un disagio, se c'è una difficoltà. Il sindacato, in questo momento, sta dalla parte giusta e va ascoltato.