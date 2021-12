Io penso che francamente non servisse Mario Draghi per fare una manovra di questo genere. Che è una manovra che, come purtroppo accade sempre però, nei Governi che tentano di mettere insieme maggioranze troppo distoniche. È una manovra che, insomma, lavora su una serie di compromessi al ribasso. Totalmente priva di visione, soprattutto, totalmente priva della cosa della quale, dal mio punto di vista, c'era più bisogno. Cioè lavorare sulla crescita.