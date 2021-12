Manovra e sciopero, duello tra Cgil e Salvini-Bonomi. VIDEO

La tensione cresce. La manovra così com'è, quantomeno nella parte relativa al fisco, ai sindacati non piace affatto. CGIL e UIL vanno avanti senza esitazioni e nel confermare lo sciopero generale del 16, la CISL manifesterà separatamente il 18, ribadiscono e rilanciano le ragioni della protesta definita però dannosa e autoreferenziale dal numero uno degli industriali Bonomi. "Se tu mi fai capire qual'è l'obiettivo e mi dici che questo, il taglio dell'irpef, è il primo inizio di un percorso posso anche comprenderlo. Ma se no è uno spreco di risorse che non porta crescita." Accuse incrociate che spostano il terreno della contesa tra le parti sociali ma l'accusa del segretario della CGIL, che pure replica al presidente di Confindustria, non sa cosa significhi scioperare per un lavoratore che, dice, per difendere i suoi diritti perde la sua paga giornaliera, è rivolta al mancato e auspicato confronto con l'esecutivo e soprattutto maggioranza. "Il Governo sul fisco ci ha detto che la partita è chiusa e la maggioranza non ha aperto una trattativa con le organizzazioni sindacali. Per fare la riforma fiscale bisogna aumentare le detrazioni, le decontribuzioni per i lavoratori. Non una tantum ma strutturali, bisogna combattere l'evasione fiscale." Parole dure nei confronti dello sciopero che arrivano anche dalla Lega. "A poca distanza da qua c'è l'Italia del no, rappresentata dalla CGIL che convoca uno sciopero generale del momento più sbagliato in cui si possa bloccare il Paese, e qua c'è l'Italia del si." Più vicine al mondo sindacale le posizioni di PD e 5 Stelle "C'è una distribuzione delle risorse sul fronte fiscale che va prevalentemente ai lavoratori dipendenti. Questo è il dato, questi sono i fatti e poi naturalmente alle forze sociali, all'opinione pubblica la valutazione." "Ci sono dei temi che sono oggetto poi di sciopero della manifestazione del 16 che noi condividiamo. La lotta alla precarietà è uno di questi temi." La battaglia sulla manovra prosegue e l'esame del Senato sarà un banco di prova.