Quello che ci anima è, non solo la preoccupazione, ma la non rassegnazione. Quindi siamo preoccupati ma non rassegnati. Non rifuggiamo le responsabilità, ce le accolliamo, anche se tante di quelle cose che sono successe, che hanno determinata la situazione di oggi, non dipendono assolutamente dalle nostre scelte. Dobbiamo individuare delle vie d'uscita. .