Marattin: testo Recovery è cambiato, poste questioni merito

Questo che ci è stato consegnato è un nuovo piano, un nuovo piano che in molte parti risulta migliorato, poi se chiede a me, in alcune cose continuo a non essere convinto, ma questo fa parte della dialettica normale. Vorrei vedere più qualcosa sulla riforma della pubblica amministrazione, sulla riforma dei mercati, non mi è chiara la strategia dell'idrogeno, sembra soltanto una scatola vuota e non un vero piano industriale, ma questo fa parte del dibattito politico. Il primo punto è che è un altro piano, riscritto, quindi aveva ragione chi segnalava che c'era qualcosa ùche non andava.