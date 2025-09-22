Marche al voto, la sfida che va oltre la guida della Regione

Al centro eppure così poco centrali, isolate tanto che qui ci sono i voli di continuità come per le isole, le Marche vanno al voto dopo una campagna elettorale estiva sotto traccia, se guardata da Roma, cattiva e aspra a detta dei marchigiani. Qui sono arrivati tutti i big, il governo al completo e le opposizioni, a sostenere i reciproci candidati: Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. L'uscente Acquaroli, il candidato inevitabile: a lui è toccato in sorte di segnare il passaggio storico che Meloni avrebbe applicato alla dimensione nazionale. Per 25 anni le Marche, per il Centrodestra, sono state inespugnabili. Fino a settembre 2020: il deputato di Fratelli d'Italia vince con il 49%. Acquaroli oggi può contare su una macchina politica ben rodata che governa a livello nazionale, regionale e nella maggior parte dei comuni marchigiani. Cinque anni in cui non sono mancate le asperità di un'economia lenta e di una sanità in difficoltà, ma di soldi qui, tra PNRR e fondi di coesione e quelli per la ricostruzione, sono arrivati e ne arrivano. Una regione governata in pandemia, con il terremoto del 2016 a tallonare e un'alluvione con 13 morti, Acquaroli si fa forte del lavoro svolto. Valgono per lui le parole di Arianna Meloni: "Se c'è un modello Italia, ora c'è un modello Marche". Che le Marche siano, per una volta almeno, centrali lo dice anche lo stallo nella scelta degli altri candidati presidenti, a cominciare dal Veneto. Se Fratelli d'Italia perdesse il suo governatore qui il puzzle quasi certamente cambierebbe. Ci punta lo sfidante, Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, parlamentare europeo capace di raccogliere nelle Marche più di 50 mila preferenze alle elezioni di un anno fa. Il Pd locale lo ha vissuto in parte come una scelta calata dall'alto e all'inizio ha mal digerito un certo decisionismo nelle candidature. Ma a lui tutti riconoscono la capacità di tenere insieme una coalizione larghissima che va da Italia Viva a Rifondazione. Fuori solo Calenda: ha sbattuto la porta accusando Ricci di essere una banderuola all'inseguimento di AVS e Movimento 5 Stelle. Movimento che qualche giorno di graticola all'ex sindaco l'ha fatto passare, per via delle indagini su di lui: è accusato di corruzione per gli affidamenti a due associazioni, ma il suo tornaconto sarebbe stato un beneficio in termini di popolarità e consenso. Eppure le Marche sono state la prima regione dove lo schema del campo progressista ha retto. E così la linea degli "uniti si vince" è stata la bandiera di Elly Schlein che qui è venuta a sostenere Ricci e a lottare contro l'altro grande pericolo, l'astensionismo, e a cercare una vittoria che potrebbe blindare la sua leadership. Sanità, lavoro, salario minimo e cultura sono i temi scelti dall'ex sindaco. Meloni qui è arrivata anche da premier e a 60 giorni dal voto ha annunciato che la regione entrerà nella ZES, Zona Economica Speciale, con tutti i benefici che ne derivano. E dunque isolate e marginali le Marche diventano un passaggio elettorale fondamentale per le due leader. Va al voto una piccola Italia che potrebbe raccontare molto del prossimo futuro e dei loro schieramenti.