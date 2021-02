Ricciardi è il ministro, non ha la capacità e la forza politica di imporre una misura di tutela della salute pubblica ed è grave perché è il ministro esattamente della salute, oppure il consulente che dice cose non adeguate, non congrue e non si capisce perché stia lì a consigliare, quindi è bene che certe riflessioni avvengano nel chiuso delle stanze, nelle dovute sedi e poi si assumano delle decisioni, quello che io ho sempre contestato è la mancanza di chiarezza dei percorsi.