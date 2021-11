Marsilio: Super Green pass non risolve i problemi

Quindi che cosa togliamo dalla circolazione un 2 3 4, considerato che siamo ormai al 90% quasi di persone con doppia vaccinazione. Che un pezzo di quelli non vaccinati sono o guariti o non si possono vaccinare per ragioni di immunodepressione insomma di altre complicazioni sanitarie che glielo impediscono. Quindi andiamo a bloccare per qualche ora al giorno e gli impediamo di andare al cinema, allo stadio, al ristorante come se andassero in continuazione al cinema, allo stadio, al ristorante. Quindi andiamo a diminuire la circolazione delle 2 3 4%. Io non credo che questo risolverà il problema di impedire la circolazione del virus.