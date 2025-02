Andremo ad ascoltare quello che ci diranno, ma soprattutto andremo a spiegare le nostre ragioni. Noi non andiamo lì per trattare o per aprire un tavolo di negoziato con il governo. Non è il nostro compito. Noi non abbiamo alcun potere di veto sulle scelte del Parlamento, che è sovrano, così come sovrano sarà il popolo quando sarà chiamato a votare per il referendum. Noi andremo a spiegare le nostre ragioni, che riteniamo siano ragioni comprensibili le nostre preoccupazioni.