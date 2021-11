Mattarella a Madrid: "Parlamento tempio della democrazia"

L'accoglienza molto calorosa, il tributo all'uomo delle istituzioni. Sergio Mattarella, a conclusione della visita di Stato a Madrid, davanti ai deputati spagnoli, rimarca, e il pensiero va anche alle vicende interne alle nostre camere, alle prese nelle prossime ore con scelte e votazioni più che delicate per il futuro del Paese, la centralità del parlamento. L'insostituibile ruolo di tempio della democrazia, la sede in cui si deve cercare la giusta sintesi per il bene comune. "Ogni parlamento è tempio della democrazia. Il confronto fra diverse visioni vi trova posto in vista di una sintesi orientata al bene comune. Un confronto che è essenza della democrazia e affermazione dello stato di diritto". Un messaggio, seppur indiretto, per i giorni complicati che verranno, dove deve prevalere il confronto, compito arduo ma appassionante, come la sua stessa esperienza, gli fa ricordare, luogo dove colmare il divario, segno dei tempi, spiega, tra i testi costituzionali e le attuali e reali condizioni di vita, che via via sono andate modificandosi. Parole che seguono i temi affrontati nella due giorni di Madrid con Re Felipe prima, con il premier Sanchez poi. Gli interessi comuni tra Italia e Spagna, quell'asse per incidere di più in Europa sul tema dei flussi migratori e di un impegno equo dell'Unione. E soprattutto il Recovery, il cui successo dipende in gran parte, viste le risorse assegnate, il 40% di quelle complessive, proprio dal successo delle scelte dei piani nazionali di Roma e Madrid. "Ultima visita di stato per il Presidente della Repubblica, simbolica nella forma e nei contenuti, così come sui temi comuni. Il presente e soprattutto il futuro, l'immigrazione, fenomeno da governare in Europa, il Next Generation Eu. Occasione da non fallire".