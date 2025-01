"Nei singoli contesti nazionali si continua troppo spesso a considerare l'Unione Europea con un soggetto estraneo agli Stati membri e non quale effettivamente essa è come il prodotto della loro interazione e cooperazione costruita nel tempo sulla base di scelte democraticamente assunte volontariamente dai parlamenti e dai governi nazionali e dalle istituzioni europee anch'esse costituite e operanti per volontà e con il contributo fondamentale dei governi nazionali degli Stati.".