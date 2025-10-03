Mattarella al CNAO: "Luogo di speranza e di successo"

00:01:54 min
|
1 giorno fa

"Il momento in cui, tra guerre, conflitti, violenze, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, in un momento di questo genere da qui emerge, da quello che fa CNAO emerge, giorno per giorno, senza interruzione, un messaggio su quel che l'umanità richiede." Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non dimentica l'attualità nella sua visita al Centro Nazionale di Adroterapia oncologica di Pavia. Quello che viene da qui, ha spiegato il capo dello Stato, è un messaggio che è frutto della capacità. degli scienziati di superare confini propri di competenza, di mettere insieme condizioni, specializzazioni e vocazioni. Il CNAO è un centro medico e di ricerca italiano unico nel suo genere in Italia che utilizza l'adroterapia, una forma avanzata di radioterapia per trattare tumori inoperabili o resistenti alla radioterapia tradizionale. Per fare ciò impiega particelle cariche come protoni e ioni carbonio tramite un sincrotrone, un acceleratore di particelle per distruggere le cellule tumorali con elevata precisione, riducendo al minimo l'impatto sui tessuti sani circostanti. Al capo dello Stato è stato presentato il progetto di espansione della struttura che sarà pronto nel 2027 e che farà diventare questo centro ancora più performante e il più sviluppato al mondo nel suo genere, capace di generare fasci di neutroni, protoni, ioni elio e ioni carbonio. I pazienti in cura da noi sono circa 6000, alcuni con tumori molto radoresistenti, ha detto il professor Gianluca Vago, presidente del CNAO al presidente Mattarella. Nell'80% Gaia Mombelli, Sky TG 24, Pavia. .

Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fareGaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fare
politica
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia
00:01:52 min
| 6 ore fa
pubblicità
ERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fareERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fare
politica
M5s: società civile fa ciò che Governo non ha coraggio
00:00:27 min
| 9 ore fa
Corteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignitàCorteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignità
politica
Corteo per Gaza, Fratoianni: "Qui la marea della dignità"
00:00:19 min
| 11 ore fa
Flotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristiFlotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristi
politica
Flotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristi
00:00:18 min
| 12 ore fa
ERROR! Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-BlairERROR! Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-Blair
politica
Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-Blair
00:00:26 min
| 14 ore fa
Flotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentariFlotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentari
politica
Flotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentari
00:00:22 min
| 15 ore fa
ERROR! Guerra Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogoERROR! Guerra Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogo
politica
Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogo
00:00:37 min
| 16 ore fa
Sciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e OpposizioniSciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e Opposizioni
politica
Sciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e Opposizioni
00:01:59 min
| 1 giorno fa
ERROR! Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Questo è luogo di speranza"ERROR! Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Questo è luogo di speranza"
politica
Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Luogo di speranza"
00:01:54 min
| 1 giorno fa
ERROR! Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenzeERROR! Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenze
politica
Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenze
00:00:26 min
| 1 giorno fa
ERROR! Sciopero pro Gaza, Rixi: "Non abbiamo fatto la precettazione per evitare di inasprire la situazione"ERROR! Sciopero pro Gaza, Rixi: "Non abbiamo fatto la precettazione per evitare di inasprire la situazione"
politica
Rixi: "No precettazione per evitare inasprire situazione"
00:00:30 min
| 1 giorno fa
Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"
politica
Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"
00:00:33 min
| 1 giorno fa
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fareGaza, Meloni: fieri per contributo Italia. Opposizione: società civile fa quello che governo non ha coraggio di fare
politica
Gaza, Meloni: fieri per contributo Italia
00:01:52 min
| 6 ore fa
ERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fareERROR! M5s: società civile sta facenco ciò che Governo non ha coraggio di fare
politica
M5s: società civile fa ciò che Governo non ha coraggio
00:00:27 min
| 9 ore fa
Corteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignitàCorteo per Gaza, Fratoianni: qui la marea della dignità
politica
Corteo per Gaza, Fratoianni: "Qui la marea della dignità"
00:00:19 min
| 11 ore fa
Flotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristiFlotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristi
politica
Flotilla, Tajani: non sono stati trattati da terroristi
00:00:18 min
| 12 ore fa
ERROR! Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-BlairERROR! Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-Blair
politica
Gaza, Renzi: salvare i bambini, bene piano Trump-Blair
00:00:26 min
| 14 ore fa
Flotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentariFlotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentari
politica
Flotilla, Scotto: premier non può sindacare su parlamentari
00:00:22 min
| 15 ore fa
ERROR! Guerra Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogoERROR! Guerra Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogo
politica
Medioriente, Meloni: fiera contributo Italia al dialogo
00:00:37 min
| 16 ore fa
Sciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e OpposizioniSciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e Opposizioni
politica
Sciopero pro Gaza, è scontro tra Governo e Opposizioni
00:01:59 min
| 1 giorno fa
ERROR! Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Questo è luogo di speranza"ERROR! Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Questo è luogo di speranza"
politica
Mattarella in visita al Cnao di Pavia: "Luogo di speranza"
00:01:54 min
| 1 giorno fa
ERROR! Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenzeERROR! Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenze
politica
Sciopero Gaza, Salvini: ne pagheranno le conseguenze
00:00:26 min
| 1 giorno fa
ERROR! Sciopero pro Gaza, Rixi: "Non abbiamo fatto la precettazione per evitare di inasprire la situazione"ERROR! Sciopero pro Gaza, Rixi: "Non abbiamo fatto la precettazione per evitare di inasprire la situazione"
politica
Rixi: "No precettazione per evitare inasprire situazione"
00:00:30 min
| 1 giorno fa
Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"
politica
Fratoianni: "Salvini e Meloni sono due bulli"
00:00:33 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità