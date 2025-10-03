Mattarella al CNAO: "Luogo di speranza e di successo"

"Il momento in cui, tra guerre, conflitti, violenze, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, in un momento di questo genere da qui emerge, da quello che fa CNAO emerge, giorno per giorno, senza interruzione, un messaggio su quel che l'umanità richiede." Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non dimentica l'attualità nella sua visita al Centro Nazionale di Adroterapia oncologica di Pavia. Quello che viene da qui, ha spiegato il capo dello Stato, è un messaggio che è frutto della capacità. degli scienziati di superare confini propri di competenza, di mettere insieme condizioni, specializzazioni e vocazioni. Il CNAO è un centro medico e di ricerca italiano unico nel suo genere in Italia che utilizza l'adroterapia, una forma avanzata di radioterapia per trattare tumori inoperabili o resistenti alla radioterapia tradizionale. Per fare ciò impiega particelle cariche come protoni e ioni carbonio tramite un sincrotrone, un acceleratore di particelle per distruggere le cellule tumorali con elevata precisione, riducendo al minimo l'impatto sui tessuti sani circostanti. Al capo dello Stato è stato presentato il progetto di espansione della struttura che sarà pronto nel 2027 e che farà diventare questo centro ancora più performante e il più sviluppato al mondo nel suo genere, capace di generare fasci di neutroni, protoni, ioni elio e ioni carbonio. I pazienti in cura da noi sono circa 6000, alcuni con tumori molto radoresistenti, ha detto il professor Gianluca Vago, presidente del CNAO al presidente Mattarella. Nell'80% Gaia Mombelli, Sky TG 24, Pavia. .