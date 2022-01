Mattarella, al via trasloco del presidente da Palermo a Roma

Il camion di una ditta di traslochi romane sotto la casa palermitana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per tutta la mattina mobili e scatoloni, provenienti dall'abitazione del Capo dello Stato, sono stati caricati a bordo del mezzo che partirà alla volta della Capitale. Destinazione il quartiere Trieste dove Mattarella ha deciso di andare a vivere una volta lasciato il Quirinale. Il Capo dello Stato attualmente in carica ha lasciato la sua casa di via Libertà, oggi solo per pochi minuti, poi è rientrato. Secondo indiscrezioni, potrebbe lasciare il capoluogo siciliano già domani mattina per tornare a Roma e seguire da lì le operazioni di voto che si preannunciano lunghe. Il Capo dello Stato si trova a Palermo da sabato sera. Domenica mattina, uscendo da casa per andare a messa, è stato salutato dalla applauso caloroso di alcuni cittadini che lo attendevano in strada. Lo stesso calore che gli venne tributato 7 anni fa quando venne eletto Presidente della Repubblica.