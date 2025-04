Mattarella alla Bsp di Latina: “Morti sul lavoro una piaga”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per la Festa del Lavoro, si è recato presso l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.A., un esempio di eccellenza industriale e innovazione. Il presidente ha affrontato vari temi concernenti il mondo del lavoro a partire dalle morti bianche che ha definito “una piaga” da contrastare. Ha poi ringraziato Cgil Cisl e Uil per aver scelto come tema del primo maggio la sicurezza sul lavoro. Occupazione, salari e migranti tra le altre questioni affrontate dal presidente durante il suo intervento. .