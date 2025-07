Mattarella alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina

"In questo momento in cui la diplomazia cerca di aprire percorsi, per quanto ancora impervi e complessi, per ricostruire un clima di vicendevole ascolto, auspichiamo che il principio di buona fede prevalga. Allo scopo di ripristinare la pace, nel rispetto della dignità di ogni popolo. Dev'essere, non ci stancheremo di ripeterlo, una pace giusta, complessiva, condivisa, duratura. Pace non sarebbe la resa alla sopraffazione più forte. Una pace apparente, a condizioni ingiuste, ha sempre vita breve. Ecco perché questa guerra riguarda l'intera comunità internazionale". .