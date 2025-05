Mattarella: competenze Autonomia nei limiti della Costituzione

vicini ai cittadini. Alla quarta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, una tre giorni di lavori a Venezia che riunisce istituzioni con le presenze del Capo dello Stato, della Premier Meloni, di Presidenti e Ministri, i Governatori chiedono e puntano soprattutto a semplificazione ed efficienza. A loro si rivolge nel suo intervento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parla di indispensabile convergenza tra Stato e Regioni, chiede leale collaborazione, come sancito dalla stessa Consulta, ricorda perché solo così dice l'ordinamento della Repubblica funziona sempre nel rispetto dei limiti delle proprie competenze stabilite dalla Costituzione. Dettato costituzionale che mette dunque al riparo da sconfinamenti e non è tutto c'è un tema sensibile su cui più volte il Presidente era già intervenuto, quello dei livelli delle prestazioni sanitarie. E non solo l'autonomia è efficace e vantaggiosa per tutti se applica i principi di sussidiarietà e adeguatezza, ribadisce. L'accesso uniforme alle prestazioni è un obiettivo irrinunciabile per un servizio sanitario nazionale, avverte Mattarella. Anche qui la collaborazione Stato Regioni è essenziale. TG 24, Venezia. .