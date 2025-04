Mattarella: decorso regolare, possibili dimissioni prox ore

Un decorso regolare, una notte, 24 ore tranquille per il capo dello Stato. Condizioni buone e stabili per un impianto di pacemaker, intervento di routine perfettamente riuscito, eseguito dall'equipe di cardiologia del professor Ricci, al Santo Spirito di Roma, che aveva curato anche Napolitano. E dimissioni, come programmato, che arriveranno entro le 24 ore, 48 dall'intervento. Insomma, nessun motivo di preoccupazione, come anticipato dal Quirinale, che aveva confermato il ricovero subito dopo le prime voci che erano circolate nella serata di martedì. Serata stessa, alle 20, in cui era stato poi eseguito l'intervento. Il Presidente, assistito anche dal suo medico personale Salvo Madonia, con le visite dei familiari, ha trascorso serenamente le 24 ore, effettuando la consueta rassegna stampa in mattinata con il suo iPad, mentre fioccavano i messaggi di auguri di pronta guarigione sui social da tutto il mondo della politica e delle istituzioni. Dalla Premier Meloni prima della sua partenza per Washington, dal Presidente del Senato La Russa e così, della Camera, Fontana, fino alla numero uno della Commissione Europea Von der Leyen, che scrive su X: "Caro Presidente, tutta l'Europa spera di vederla presto in piena forma". Impegni, quelli in agenda: dal 23, l'incontro al Quirinale con le associazioni combattentistiche e d'armi, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, e poi la festa e la cerimonia del 25 aprile, prima all'Altare 24. .