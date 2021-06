Mattarella: dopo pandemia attenzione resti alta

Arriva in una città che ha sofferto non poco, in una terra che ha faticato a riprendersi perché colpita duramente dalla pandemia. Sergio Mattarella arriva, ritorna in una città che ha fretta e voglia di ripartire, di rilanciare la vita, il commercio, le attività, i cantieri. Ripresa che però deve essere accompagnata, necessariamente, da una buona dose di prudenza e di organizzazione, per non rischiare di vanificare gli sforzi fatti, perché se è vero che la poderosa crescita della campagna vaccinale, ha visto proprio la Lombardia in cima alle classifiche nazionali, è pur vero che ora la sfida è tutta concentrata sui giovani, sulle somministrazioni che dovranno evitare il diffondersi del virus in vista dell'autunno e scongiurare l'arrivo di nuove varianti. "Ed è bene mantenere alta l'attenzione su quanto è avvenuto, non soltanto perché non siamo ancora riusciti a pervenire al traguardo della sconfitta della pandemia, siamo avviati velocemente sulla buona strada, ma è un traguardo ancora da conseguire". Una visita quella del Presidente della Repubblica all'Università Statale per la cerimonia dell'Anno Accademico, aperta dai saluti del Ministro Cristina Messa e poi dalla prolusione del Rettore Elio Franzini, Presenza e Futuro il tema, quel futuro da costruire senza dimenticare quanto accaduto. Lo straordinario drammatico stress test vissuto da tutti, ricorda Mattarella, il Covid ha insegnato che ognuno ha bisogno degli altri, ha insegnato a tutti il valore della scienza, università, ma anche le infrastrutture meneghine, come nuovo scalo di Linate tra design, sicurezza e green, che il Capo dello Stato inaugura con l'area imbarchi rinnovata, all'insegna della tecnologia, segno anche questo che l'Italia non è rimasta né inerte, né passiva. Rinnovamento, rinascita, ma attenzione, il messaggio del Presidente Mattarella, da quanto accaduto bisogna trarre insegnamento.