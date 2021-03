Ora siamo di fronte alla dodicesima vittima, un altra uccisione, quella di Ylenia. L'anno passato, le donne assassinate sono state 73. È un fenomeno impressionante che scuote e interroga la coscienza del nostro Paese, un concetto distorto del rapporto affettivo che non a caso si trasforma in odio mortale, è alla base dei gravi e inaccettabili casi di femminicidio, una mentalità che al dunque è soltanto possesso, bramosia, dominio e in fin dei conti disprezzo.