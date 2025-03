Mattarella: Giappone Paese amico, crescente fiducia

É la città più grande del mondo Tokyo, una megalopoli da 38 milioni di abitanti ad accogliere Sergio Mattarella per la sua prima visita ufficiale in Giappone, la quarta di un capo di Stato italiano dopo Pertini, Scalfaro e Napolitano nel 2009, a ben sedici anni dall'ultima quindi. Una visita complessa e articolata attesa da tempo e preparata nei minimi dettagli e che servirà a rafforzare i già intensi rapporti bilaterali tra Italia e Giappone, rispettivamente ottava e quarta economia del mondo, in un momento di grandi incertezze per gli equilibri mondiali messi a dura prova dai conflitti in corso e dai riposizionamenti dell'America di Trump. Insieme, Roma e Tokyo, pur nella lontananza dei due emisferi, rappresentano per Washington due pilastri fondamentali su due aree strategiche quella del Vecchio Continente e quindi del fronte occidentale e quella dell'Indo-Pacifico su cui da tempo ormai gli Stati Uniti puntano decisamente. Rapporti stretti quindi, tanto sul piano economico e industriale quanto sul piano della moda o culturale e diplomatico. Come spiega il presidente incontrando la comunità italiana a Tokyo. "Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente, nell'amicizia e nella collaborazione, è crescente anche nella reciproca fiducia." Rapporti intensi anche sul piano dell'industria militare e degli investimenti. Il programma della visita, che si protrarrà fino a lunedì prossimo, prevede, dopo l'appuntamento con gli italiani nella capitale, l'incontro a Palazzo Imperiale con l'Imperatore Naruhito e i colloqui con gli speaker rispettivamente della Camera dei Rappresentanti e della Camera dei Consiglieri. Mercoledì un confronto con i rappresentanti della Confindustria, poi nel pomeriggio la visita al premier giapponese Ishiba. Giovedì e venerdì il capo dello Stato sarà invece a Kyoto per una serie di impegni culturali. Tappa finale è quella di Hiroshima dall'alto valore simbolico e dal forte impatto emotivo. .